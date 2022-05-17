إيطاليا.. وصول آلاف القاصرين من أوكرانيا منذ اندلاع الحرب

أعلنت وزير العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي، اندريا أورلاندو، اليوم الثلاثاء، وصول حوالي 38 ألف قاصر إليها من أوكرانيا، معظمهم برفقة ذويهم أو أقاربهم.، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت وزير إيطاليا، أورلاندو: إن "الحكومة الإيطالية لديها سؤال أساسي هو كيفية دمج هؤلاء الأطفال في مؤسساتنا الدراسية، وكذلك من خلال تقديم الدعم اللغوي اللازم لهم أيضا".

وأضاف: "يمكن تسجيل القاصرين الأوكرانيين في المدرسة والحصول على طبيب أطفال، بعد حصولهم على بطاقة الضرائب، كما أن هناك مسألة أخرى ركزنا عليها وهي الاستقبال الآمن للقصر الأوكرانيين غير المصحوبين بذويهم".

وتابع قائلا: "حتى الـ12 من مايو، وصل عدد القصر الأوكرانيين غير المصحوبين بذويهم إلى 4037 قاصرا".

وتسببت الحرب في أوكرانيا في 24 فبرابر 2022 بنزوح الملايين من الاوكرانيين إلى الدول المجاورة، فيما تستعر المعارك بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية في شرق وجنوب أوكرانيا.