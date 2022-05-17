سعر جرام الذهب في فلسطين وغزة اليوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022 .. سعر اونصة الذهب في فلسطين

سعر جرام الذهب في فلسطين وغزة اليوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022 ، ويبحث الملايين من المواطنين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عن أسعار الذهب عيار 21 و 18 عبر محركات البحث في مقدمتها محرك جوجل الشهير وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ولقد سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة في هذه المقالة بسعر الشيكل الاسرائيلي والدولار الامريكي ، وللمعرفة التفاصيل كاملة فهي على النحو التالي:

سعر جرام الذهب في فلسطين وغزة اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل على النحو التالي:

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 198.91 شيكل $58.68

سعر الذهب عيار 22 182.33 شيكل $53.79

اسعار الذهب عيار 21 174.05 شيكل $51.34

اسعار الذهب عيار 18 149.18 شيكل $44.01

سعر الذهب عيار 14 116.03 شيكل $34.23

سعر الذهب عيار 12 99.45 شيكل $29.34

اسعار أوقية الذهب 6,186 شيكل $1,825

اسعار جنيه الذهب 1,392 شيكل $410.74

اسعار كيلو الذهب 198,905 شيكل $58,675

سعر أونصة الذهب في فلسطين

سعر الذهب في فلسطين الان

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 مايو 199.00 174.13 149.25 116.08 99.50

15 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

14 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

13 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

12 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

11 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

10 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

9 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

8 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

7 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03.. وفي نهاية المقالة حول سعر الذهب في فلسطين وغزة اليوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .