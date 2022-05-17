أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في الجزائر وبمختلف العيارات المتداولة هناك، ويبحث عنه الكثير من المتابعين، وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

انخفاض أسعار الذهب اليوم في الجزائر

انخفضت أسعار الذهب اليوم في الجزائر خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 17 مايو/أيار 2022، بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر خلال التعاملات المسائية اليوم، نحو 8519 دينارا جزائريا (58.19 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر مسجلا نحو 6389 دينارا (43.64 دولار)، وفقا لموقع "gold-price-today" المتخصص في أسعار الذهب.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4969 دينارا (33.94 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 7454 دينارا (50.92 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

سعر الأوقية الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر نحو 264.933 ألف دينار (1810 دولارات).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير/كانون الثاني، مع استمرار تأثير قوة الدولار على الطلب على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.