سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022 عيار 21 و 18 بالدولار والليرة السورية ، وفي ساعات الصباح الباكر من هذا اليوم سجل محرك جوجل عمليات بحث واسعة من المواطنين والمهتمين والمقبلين على الزواج لمعرفة أسعار الذهب بجميع العيارات وقد سارع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة وهي جزء من سلسلة مقالات ننشرها يوميا عبر موقعنا ونضع فيها كافة أسعار الذهب في جميع الدول العربية ، وفيها وضعنا لكم متوسط أسعار الذهب .

ويترتب عليكم متابعة هذه المقالة حول سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022 عيار 21 و 18 بالدولار والليرة السورية حتى النهاية حيث وضعنا لكم إلى جانب ذلك مقطع فيديو يشرح ويسفر سعر الذهب في سوريا ، وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء

كما وضعنا لكم متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية وهو على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 227,429 شراء 226,857

عيار 22 بيع 208,476 شراء 207,952

عيار 21 بيع 199,000 شراء 198,500

عيار 18 بيع 170,571 شراء 170,143

عيار 14 بيع 132,667 شراء 132,333

عيار 12 بيع 113,714 شراء 113,429

الاونصة بيع 7,073,029 شراء 7,055,257

الجنيه الذهب بيع 1,592,000 شراء 1,588,000

الكيلو بيع 227,428,571 شراء 226,857,143

سعر الذهب في سوريا بالليرة السورية

سعر الذهب في سوريا عيار 21

وفي ذلك ، إليكم متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية وهو على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 147,419 ليرة $58.68

سعر الذهب عيار 22 135,135 ليرة $53.79

اسعار الذهب عيار 21 128,994 ليرة $51.34

اسعار الذهب عيار 18 110,566 ليرة $44.01

سعر الذهب عيار 14 85,995 ليرة $34.23

سعر الذهب عيار 12 73,709 ليرة $29.34

اسعار أوقية الذهب 4,584,720 ليرة $1,825

اسعار جنيه الذهب 1,031,955 ليرة $410.74

اسعار كيلو الذهب 147,418,640 ليرة $58,675

سعر الذهب في سوريا الان عيار 18

وقد جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 مايو 147,677 129,221 110,760 86,145 73,839

15 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

14 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

13 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

12 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

11 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

10 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

9 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

8 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

7 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105... وفي نهاية المقالة وضعنا لكم سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022 عيار 21 و 18 بالدولار والليرة السورية وهي جزء من سلسلة مقالات ننشرها يوميا حول مواضيع عديدة ، نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .



