اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين و50 معتقلاً في القدس عقب تشييع الشريف

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء ١٧/٥/٢٠٢٢، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين ، وعرف من بين المعتقلين كلاً مما يلي :

١. عمر أبو خضير- القدس

٢. القيادي في الجهـاد الإسلامي بسام أبو عكر- مخيم عايدة شمال بيت لحم

٣. المحرر مصطفى قنيص- مخيم عايدة

٤. ثائر أبو الرب- مسلية قرب جنين

٥. المحرر حسن ملحم- قلقيلية

٦. المحرر جمال داود- قلقيلية

٧. المحرر محسن حردان- قلقيلية

٨. المحرر لؤي صبحي فريج- قلقيلية

٩. المحرر حسني النيص- قلقيلية

* الاحتلال يعتقل أكثر من ٥٠ مقدسـيا خلال مواجهات عقب تشييع الشهـيد وليد الشريف عرف منهم "موسى عايش، محمد حجازي، هيثم حجازي، وليد برقان، عمر شرباتي، حسام كالوتي، محمد عابدين، حمزة عابدين، شوقي شاهين، فادي بلبيسي، محمد دار عفور، الفتى وديع طه، الفتى محيي الدين عمر، الفتى محمد سلهب، الفتى عبد الرحمن عبد.

١٠. أحمد ناصر الدودة- حلحول شمال الخليل

١١. وليد الجعفري- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

١٢. علام الراعي- نابلس

١٣. محمد التايه- مخيم الفارعة قرب طوباس

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من ٥٠ مقدسـيا خلال مواجهات عقب تشييع الشهـيد وليد الشريف عرف منهم "موسى عايش، محمد حجازي، هيثم حجازي، وليد برقان، عمر شرباتي، حسام كالوتي، محمد عابدين، حمزة عابدين، شوقي شاهين، فادي بلبيسي، محمد دار عفور، الفتى وديع طه، الفتى محيي الدين عمر، الفتى محمد سلهب، الفتى عبد الرحمن عبد.