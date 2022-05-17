طالع أسعار الذهب في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022 اسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، و ذلك تزامنا مع هبوط المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار للتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

ويترقب سوق العملات الأجنبية في مصر الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، المقرر الخميس المقبل 19 مايو/أيار الجاري لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه. وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على حيازات الذهب عند المصريين خاثصة إذا تم تحريك الفائدة بحسب خبراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية عند مستوى 1062 جنيها (58.02 دولار) مقابل 1120 جنيها (60.58 دولار) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة "goldpricesarab" لرصد أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر تراجعا ليصل إلى مستوى 796.82 جنيه (43.52 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 619.75 جنيه (33.85 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 531.21 جنيه (29.01 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى مستوى 929.62 جنيه (50.77 دولار) مقابل 980.07 جنيه (53.01 دولار) خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 33045 جنيها (1804 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل نحو 7436.98 جينها (406.16 دولارا).