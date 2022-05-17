أسعار الذهب السوداني اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

شهدت أسعار الذهب تراجعاً في السودان خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 17 مايو/أيار 2022، فيما شهدت العملة المحلية- الجنيه- استقرارا أمام الدولار .

أسعار الذهب اليوم في السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان في تعاملات اليوم، إلى 26.390 ألف جنيه (58.19 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today.com".

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، إلى نحو 23.091 ألف جنيه (50.92 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى نحو 19.793 ألف جنيه (43.64 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.394 ألف جنيه (33.94 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، انخفاضًا إلى نحو 820.717 ألف جنيه (1810 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 184.732 ألف جنيه (407.32 دولار).

وحافظ سعر الدولار اليوم في السودان على مستواه لدى البنك المركزي عند 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي (cbos.gov.sd).