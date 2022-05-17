"الأردن" تدين اعتداء الاحتلال على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام القوات "الإسرائيلية" بالاعتداء على مشيعي جثمان الشهيد المقدسي وليد الشريف في القدس المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إن الاعتداء على مشيعي الجثمان، والذي أسفر عن وقوع العديد من الإصابات، وانتهاك حرمة المقبرة هو تصرفٌ لا إنساني مدان ومرفوض، مشددا على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

وطالب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، إسرائيل بالكف عن هذه الممارسات الاستفزازية ووقف جميع الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وأصيب عدد كبير من الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، خلال اعتداءات الاحتلال على المقدسيين في مقبرة المجاهدين، أثناء تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف.

و عرف من بين المصابين الصحفيين ديالا جويحان، ورامي الخطيب وبراءة أبو رموز ومحمد عشو ومعاذ الخطيب ومصطفى الخاروف وعبد العفو زغير ورجائي الخطيب وأحمد أبو صبيح ونسرين سالم.

و اعتدت قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، كما اقتحمت مقبرة المجاهدين اثناء التشييع، و أطلقت الرصاص المطاطي بكثافة صوب المشيعين والصحفيين.