سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء..سعر الدولار اليوم في السودان في البنك، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اسوادني على أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف االجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السودانية الرسمية والغير رسمية.

سعر الجنيه السوداني اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في السودان، أمس الإثنين 16 مايو 2022، في تعاملات البنك المركزي وارتفع في السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان في البنك

سعر الدولار اليوم في السودان

وحافظ سعر الدولار اليوم في السودان على مستواه لدى البنك المركزي عند 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي (cbos.gov.sd).

وارتفع سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 573 جنيها مقابل 570 جنيها أمس، بحسب موقع أخبار السودان.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

بقي سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن سعر إغلاق أمس.

وتراجع سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 590 جنيها، مقابل 615 جنيها أمس.

وحافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي على مستواه عند 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 680 جنيها، مقابل 650 جنيها أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان

واستقر سعر الريال اليوم في السودان لدى البنك المركزي عند مستوى 118.71 جنيه للشراء، و119.60 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 147 جنيها، مقابل 150 جنيها أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك السودان المركزي نحو 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

ولدى السوق الموازية (السوداء)،ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني إلى 156 جنيها مقابل 155 جنيها أمس.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي عند 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.