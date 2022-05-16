بكم سعر الذهب في مصر النهارده ِاليوم الثلاثاء 17-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية بالجنية والدولار

بكم سعر الذهب في مصر النهارده ِاليوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ولاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم عمليات بحث كثيفة جدا من قبل المواطنين والمستثمرين والمقبلين على الزواج وغيرهم من سكان محافظات جمهورية مصر العربية كافة وجميعهم يريدون الاطلاع ومعرفة أسعار الذهب في مصر بكافة عياراته خاصة ان سعر الذهب في هذه البلاد يوم أمس قد تراجع الجرام نحو 40 جنيهًا حيث هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 720 جنيها للجرام، فيما تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 926 جنيها للجرام، ولقد انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1080 جنيها للجرام ، ما دفع هؤلاء إلى الحرص الشديد لمعرفة تلك أسعار المعدن الأصفر الثمين لحظة بلحظة .

كما ونواصل معكم تقديم باقي المعلومات حول بكم سعر الذهب في مصر النهارده ِاليوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية في ظل تزايد عمليات البحث المتواصلة من قبل الجمهور المصري على الانترنت ، وندعوكم بكل اسمى الاحترام إلى استكمال باقي المقالة حتى النهاية مع مشاهدة مقطع الفيديو الذي فيه يشرح سعر الذهب في مصر اليوم وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ونبدأ في أولى فقراتنا حول سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء مع متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية وهو على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,217 شراء 1,229

عيار 22 بيع 1,116 شراء 1,126

عيار 21 بيع 1,065 شراء 1,075

عيار 18 بيع 913 شراء 921

عيار 14 بيع 710 شراء 717

عيار 12 بيع 609 شراء 614

الاونصة بيع 37,853 شراء 38,209

الجنيه الذهب بيع 8,520 شراء 8,600

الكيلو بيع 1,217,143 شراء 1,228,571

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,075 جنيه $58.78

سعر الذهب عيار 22 984.97 جنيه $53.88

اسعار الذهب عيار 21 940.21 جنيه $51.43

اسعار الذهب عيار 18 805.89 جنيه $44.08

سعر الذهب عيار 14 626.80 جنيه $34.29

سعر الذهب عيار 12 537.25 جنيه $29.39

سعر الذهب عيار 9 402.94 جنيه $22.04

اسعار أوقية الذهب 33,417 جنيه $1,828

اسعار جنيه الذهب 7,522 جنيه $411.46

اسعار كيلو الذهب 1,074,505 جنيه $58,778

سعر الذهب في مصر عيار 18

اما عن متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري فهو على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 مايو 1,068 934.33 800.85 622.88 533.89

14 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

13 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

12 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

11 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

10 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

9 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

8 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

7 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

6 مايو 1,120 980.18 840.15 653.44 560.09 .. وفي نهاية المقالة حول بكم سعر الذهب في مصر النهارده ِاليوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .