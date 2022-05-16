سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء...سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا صباح أمس الإثنين 16 مايو 2022 لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

وصعد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 3930 ليرة للشراء، و3965 ليرة للبيع، مقابل 3950 ليرة للشراء، و3985 ليرة للبيع ليرة للبيع خلال تعاملات أمس الأحد بحسب منصة "liranews" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

وكان المصرف المركزي رفع سعر صرف الدولار لليرة السورية من 2512 إلى 2814 ليرة، في أبريل/نيسان الماضي، في حين أصبح سعر شراء الدولار للحوالات القادمة من الخارج 2800 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء

ويرى خبراء أسواق المال أن وجود فارق بين سعر الليرة في السوق الموازية أو السوداء وسعرها الرسمي ينشّط التعامل غير الرسمي بها، خاصة في ظل العقوبات المفروضة بحق المتعاملين بهذه التحويلات.

وتوقع الخبراء أن رفع سعر الحوالات بالبنوك “سيسبب تضخم إضافي وارتفاع الأسعار”، كما توقعوا أن رفع سعر الصرف سيتبعه زيادة الأسعار على المستوردين ستكون 15% وسطياً، وهو عبء إضافي سيتم تحميله على السلع بنسبة أكبر كما اعتدنا.

ويعيش نحو 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، ولا يزال نحو 14.6 مليون شخص من أصل 18 مليونًا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم الثلاثاء

في حين تراجع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبلغ مستوى 4090 ليرات للشراء، و4132 ليرة للبيع مقابل 4108 ليرات للشراء، و4149 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وانتعش سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى مستوى 4801 ليرة للشراء، و4854 ليرة للبيع، مقابل 4837 ليرة للشراء، و4890 ليرة للبيع عند إغلاق تعاملات أمس الأحد.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

وسجل سعر صرف الدولار اليوم في مدينة حلب 3930 ليرة للشراء، و3965 ليرة سورية للبيع للدولار الواحد، وتراوح سعر الدولار اليوم في إدلب بين 3875 ليرة للشراء، و3915 ليرة للبيع.

اسعار الدولار في سوريا أول بأول اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1046 ليرة للشراء، و1058 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

سعر الدولار مقابل السوري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا خلال مستهل تعاملات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية نحو 1067 ليرة للشراء، و1080 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 12792 ليرة للشراء، و12931 ليرة للبيع.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم