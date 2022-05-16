سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر اليوم الثلاثاء.. سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم ، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع الجزائري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة الجزائرية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في فريق"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للتعرف عن سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم 2022.. سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر.

سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر

تراجع كبير شهده سعر اليورو اليوم في الجزائر، خلال تعاملات أمس الإثنين 16 مايو/أيار 2022، لدى البنك المركزي، وفي السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار بالدينار الجزائري 2022

انخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل 152.03 دينار للشراء، و152.06 دينار للبيع، مقابل 152.57 دينار للشراء، و152.65 دينار للبيع أمس عند الإغلاق؛ وفق ما أورد موقع بنك الجزائر "bank-of-algeria.dz".

كما تراجع سعر اليورو الأوروبي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 187.19 دينار للشراء، و189.27 دينار للبيع، مقابل 187.41 دينار للشراء، و189.50 دينار للبيع، بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم 2022

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

وقفز سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، ليسجل 146.27 دينار للشراء، و146.29 دينار للبيع، مقابل 146.06 دينار للشراء، و146.07 دينار للبيع أمس عند ختام التداولات.

وحافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند مستوى 178.53 دينار للشراء، و178.64 دينار للبيع، مقابل 177.97 دينار للشراء، و178.07 دينار للبيع أمس.

سعر الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري

بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 220.33 دينار للشراء، و222.78 دينار للبيع، مقابل 220.77 دينار للشراء، و223.22 دينار للبيع أمس.

اليورو مقابل الدينار الجزائري

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر خلال مستهل تداولات الأحد لدى بنك الجزائر المركزي، إلى مستوى 38.99 دينار للشراء، و39.00 دينار للبيع، مقابل 38.93 دينار للشراء، و38.94 دينار للبيع بختام تداولات الأمس.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عند 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، مسجلًا 39.81 دينار للشراء، و39.83 دينار للبيع، مقابل 39.76 دينار للشراء، و39.77 دينار للبيع أمس.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، إلى 476.00 دينار للشراء، و477.29 دينار للبيع، مقابل 475.31 دينار للشراء، و476.44 دينار للبيع أمس.

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 586.14 دينار للشراء، و592.66 دينار للبيع، مقابل 586.23 دينار للشراء، و592.74 دينار للبيع أمس.

سعر اليورو في السوق السوداء الجزائر اليوم 2022

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في الجزائر، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان عند الصرافين..سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة