سعر صرف الدولار اليوم في لبنان اليوم الثلاثاء..سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان عند الصرافين، بالإضافة سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان عند الصرافين

هبط سعر صرف الليرة اللبنانية ،مساء أمس، على نحو كبير ،أمام الدولار في السوق السوداء، في وقت تشارف فيه عمليات فرز أصوات الانتخابات النيابية على نهايتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

ووفق وسائل إعلام محلية، تتراوح تسعيرة الدولار حاليا بين 29100 ,29200 ليرة للدولار.

وسجل سعر الدولار في بداية التعاملات 27650 للبيع و27700 للشراء .

برنامج سعر الدولار في لبنان السوق السوداء

كم سعر الدولار اليوم في لبنان

ويترتب على ارتفاع سعر الصرف زيادة في أسعار جميع السلع والخدمات غير الحكومية.

وبلغ سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية التابعة لمصرف لبنان المركزي 23200 ليرة لبنانية لكل دولار بزيادة كبيرة عن متوسط السعر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي التي بلغت 22700 ليرة لبنانية.

وكان سعر صرف الدولار قد سجل في يناير الماضي ارتفاعا قياسيا، بلغ 33500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بينما سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة الوطنية بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية اللبنانية، التي وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان اليوم الثلاثاء

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان عند الصرافين..سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة