محدث بالفيديو والصور الهلال الأحمر: ارتفاع عدد الاصابات خلال قمع الاحتلال تشييع جنازة الشهيد وليد الشريف الى 71 اصابة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع عدد المصابين خلال جنازة الشهيد وليد شريف إلى 71 إصابة حتى الآن، بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والضرب نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال على تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف.

و أشارت جمعية الهلال الأحمر الى أن طواقم الهلال الأحمر نقلت 12 مصابًا إلى المستشفى، اثنان منهم إصابتهما في العين".

و أفادت مصادر محلية و شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، كما اقتحمت مقبرة المجاهدين اثناء التشييع، و أطلقت الرصاص المطاطي بكثافة صوب المشيعين والصحفيين.

القناة العبرية 14 افادت بإصابة 4 من عناصر شرطة العدو خلال المواجهات المندلعة شرق القدس المحتلة.

و كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت مساء اليوم، جثمان الشهيد وليد الشريف الى ذويه من مركز شرطة الاحتلال في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

وكان الشاب الشريف (23 عاما) من بيت حنينا، استشهد السبت الماضي، متأثرا بإصابته داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.









