نادي الأسير: الشهيد الكيلاني ضحية جديدة لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء) 

نعى نادي الأسير الفلسطينيّ والحركة الوطنية الأسيرة والمحررون في الوطن والمهجر، مساء اليوم الإثنين، الشهيد والأسير السابق إيهاب زيد الكيلاني (40 عامًا) من نابلس، الذي ارتقى شهيدًا مساء اليوم الإثنين، وذلك بعد شهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

وأوضح نادي الأسير أنّ الأسير الكيلاني، اُكتشفت إصابته بالسّرطان عقب الإفراج عنه في شهر نيسان الماضي، وكان المرض قد وصل إلى مراحله الأخيرة، الأمر الذي يؤكّد أن الكيلاني والذي أمضى في اعتقاله الأخير 6 شهور في الاعتقال الإداريّ، أنّه تعرض لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء).

وأكد النادي أن الكيلاني واحد من بين مئات الشهداء الذين ارتقوا بعد فترات وجيزة من الإفراج عنهم، جرّاء أمراض ورثوها من السّجون، وأدت جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء) إلى استشهادهم، حيث تشكّل هذه الجريمة أبرز السياسات الممنهجة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى.

وقال نادي الأسير في بيان له وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن الشهيد الكيلاني وهو أب لأربعة أطفال، اُعتقل في شهر تشرين الأول العام الماضي 2021، وأفرج عنه في شهر نيسان الماضي، بعد اعتقال إداريّ استمر6 شهور، علمًا أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة الأربع سنوات ونصف، جُلّها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ.

وأضاف :" أننا لم نشهد تزايدًا في أعداد الأسرى المصابين بالسرطان والأورام كما نشهده هذا العام، حيث بلغ عدد الأسرى الذين يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة (22) أسيرًا ممن تم تشخيصهم، وأخطر هذه الحالات الأسير ناصر أبو حميد المحكوم بالسّجن مدى الحياة، وهو من بين 600 أسير مريض، من بينهم (200) أسير يواجهون أمراضًا مزمنة".

وحمّل نادي الاسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، ليُضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم المستمرة بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.