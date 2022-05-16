سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16 مايو 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الاثنين في السعودية ووصلت لمستويات متذبذبة، لا سيما مع استمرار الحرب على أوكرانيا، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 16 مايو 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في اسعار الذهب والدولار الأمريكي في السعودية بأعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16 مايو 2022

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، لنحو 217.72 ريال (58.02 دولار) مقابل 218.47 ريال (58.24 دولار) خلال تعاملات أمس، وفقا لموقع " goldpricesarab".

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، نحو 190.5 ريال (50.77 دولار)، مقابل 191.16 ريال (50.96 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16 مايو 2022

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، نحو 163.29 ريال (43.52 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127 ريال (33.85 دولار).

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16 مايو 2022

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، تراجعًا إلى نحو 6771.83 ريال (1804.7 دولارًا).

ميزانية السعودية.. أعلى عائد فصلي في 6 سنوات

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1524.03 ريال (406.16 دولار).

السعودية.. قرار "مهم" بشأن شروط "المقابل المالي" لانتقال العامل