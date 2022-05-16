سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 مايو 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الاثنين في مصر ووصلت لمستويات متذبذبة، لا سيما مع استمرار الحرب على أوكرانيا، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب في اليمن اليوم الاثنين 16 مايو 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في اسعار الذهب والدولار الأمريكي في مصر بأعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 مايو 2022

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية ليوم الإثنين عند مستوى 1062 جنيها (58.02 دولار) مقابل 1120 جنيها (60.58 دولار) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة "goldpricesarab" لرصد أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر تراجعا ليصل إلى مستوى 796.82 جنيه (43.52 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 619.75 جنيه (33.85 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 531.21 جنيه (29.01 دولار).

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 مايو 2022



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى مستوى 929.62 جنيه (50.77 دولار) مقابل 980.07 جنيه (53.01 دولار) خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 33045 جنيها (1804 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل نحو 7436.98 جينها (406.16 دولارا).