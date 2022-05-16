باحث: الاحتلال يتخوّف من تكرار نموذج المقاومة في جنين بالضفة

قال الباحث في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس، اليوم الاثنين، إن تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية تخيف جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وهي القادرة على حمايته.

وأضاف أبو العدس، أن مخيم جنين سبّاق في مواجهة الاحتلال، والاحتلال يتخوف من تكرار نموذج جنين في باقي مدن وبلدات الضفة.

وأشار إلى أن "الضفة برميل بارود بانتظار الشرارة، والاحتلال يتخوف من انتفاضة فلسطينية مسلحة فيها".

وقال أبو العدس: "800 ألف مستوطن يعيشون في الضفة وتأمينهم يحتاج لجهود صهيونية جبارة".

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، في الضفة الغربية أدت لارتقاء 4 شهداء، ومقتل وإصابة جنود ومستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد أربعة مواطنين بينهم الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال، وقتل جندي وأصيب أربعة جنود ومستوطنين، فيما رصدت 105 نقاط مواجهة، و7 عمليات إطلاق نار، و17عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.