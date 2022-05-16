سعر الذهب في لبنان اليوم الاثنين 16 مايو 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الاثنين في لبنان ووصلت لمستويات متذبذبة، لا سيما مع استمرار الحرب على أوكرانيا، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب في لبنان اليوم الاثنين 16 مايو 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في اسعار الذهب والدولار الأمريكي في اليمن في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

سعر الذهب في لبنان اليوم الاثنين 16 مايو 2022

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، ليصل إلى مستوى 87.640 ألف ليرة (58.06 دولار)، مقابل 88.225 ألف ليرة (58.24 دولار) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة "goldpricesarab" لرصد أسعار الذهب في السوق اللبنانية.

سعر الذهب في لبنان اليوم الاثنين 16 مايو 2022

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان نحو 65.730 ألف ليرة (43.54 دولار)، مقابل 66.168 ألف ليرة (43.68 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.123 ألف ليرة (33.87 دولار).

وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 43.820 ألف ليرة (29.03 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان ليصل إلى مستوى 76.685 ألف ليرة (50.80 دولار) مقابل 77.197 ألف ليرة (50.96 دولار) خلال تعاملات أمس.

سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في لبنان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في لبنان نحو 2.725 مليون ليرة (1805 دولار).

سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان سجل نحو 613.482 ألف ليرة (406 دولار).