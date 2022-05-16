سعر الذهب في اليمن اليوم الاثنين 16 مايو 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الاثنين في اليمن ووصلت لمستويات متذبذية، لا سيما مع استمرار الحرب على أوكرانيا، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب في اليمن اليوم الاثنين 16 مايو 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في اسعار الذهب والدولار الأمريكي في اليمن في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

سعر الذهب في اليمن اليوم الاثنين 16 مايو 2022

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في اليمن، 14.541 ألف ريال (58.11 دولار)؛ فيما سجل جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في اليمن اليوم، نحو 12.724 ألف ريال (50.84 دولار).

سعر الذهب في اليمن اليوم الاثنين 16 مايو 2022

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في اليمن 10.906 ألف ريال (43.58 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 8.482 ألف ريال (33.90 دولار).

سعر الأوقية الذهب اليوم في اليمن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في اليمن، نحو 452.227 ألف ريال (1807 دولارا)، وفقا لموقع "gold-price".

سعر الجنيه الذهب اليوم في اليمن

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في اليمن (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 101.790 ألف ريال (406.75 دولار).