أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 16 مايو 2022، حيث تباينت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم الأحد، وعززت بيتكوين أرباحها لليوم الثاني بعد ليلة السبت العاصفة، لذلك قرر موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم التفاصيل الكاملة عن سعر العملات الرقمية في تعاملات اليوم الاثنين.

أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 16 مايو 2022

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم إلى 1.27 تريليون دولار مقابل 1.28 تريليون دولار، أمس، وبلغ حجم تداولات خلال آخر 24 ساعة نحو 84.07 مليار دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 16 مايو 2022

سعر بيتكوين ( Bitcoin BTC)

ارتفع سعر بيتكوين ( Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 0.09% ليصل إلى 29,618.4 دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH

انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.44% مسجلًا 2,015.88 دولار.

سعر بينانس كوين Binance coin BNB

وارتفع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.69% إلى 293.89 دولار.

سعر عملة الريبل XRP

وتراجع سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 0.45% إلى 0.41768 دولار.

سعر عملة كاردانو Cardano

وقفز سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 5.15% لتسجل 0.5602 دولار.

سعر بولكادوت Polkadot

وتراجع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 2.01% ليصل إلى 10.769 دولار.

سعر دوجكوين DOGE/USD

وصعد سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 0.24% ليصل إلى مستويات 0.087317 دولار.