اختناق 4 آلاف شخص جراء موجة غبار ضربت العراق

تسبب موجة غبار، الإثنين، في إصابة 4 آلاف عراقي بالاختناق، وصدور تحذيرات مسبقة من تداعياتها المرتقبة في الكويت والسعودية والبحرين.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بـ"إصابة 4 آلاف شخص بالاختناق، جراء عاصفة ترابية ضربت عدة محافظات"، مشيرة إلى تلقي المصابين العلاج اللازم.

وبسبب العاصفة قررت إدارات مطارات بغداد، والنجف، والسليمانية، في وقت سابق الإثنين، تعليق الرحلات الجوية.

في سياق متصل، حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، عبر بيانات منفصلة، من هبوب "عواصف رملية وأتربة تسبب انعدام الرؤية الأفقية"، في عدة مدن ومحافظات بالبلاد.

كما دعت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، "المواطنين والمقيمين الالتزام والحذر بسبب موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية التي تسود البلاد حاليا التي أدت لانخفاض الرؤية في بعض الطرق".

فيما قالت الأرصاد البحرينية في بيان، إنه "من المتوقع أن تتأثر المملكة بموجة من الغبار العالق صباح الثلاثاء".

وأضافت: "تتدنى على إثرها مدى الرؤية الأفقية بسبب هبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة".

ودعت إلى "أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأنشطة الخارجية والبحرية وأيضا المسافرين برا عبر الطرقات السريعة".