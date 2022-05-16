استقبل تردد قناة سما السورية الجديد 2022 على نايل سات وقمر بدر بدون تشويش

تردد قناة سما السورية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات ، ويبحث الملايين من المواطنين في جميع محافظات سوريا عن هذا التردد من أجل ضبطته على شاشات التلفاز والاستمتاع بأجمل الأوقات في مشاهدة المسلسلات والبرامج التي تعرضها القناة على مدار 24 ساعة وقد اثبتت القناة قوتها في المجال الإعلامي وجذب المشاهدين وتَمكنت من تحقيق الكثير من النجاحات لتنال القناة الشُهرة الكبيرة والواسعة في وقت قصير، والبث الأساسي للقناة يتم بثه من مدينة “دمشق” وهي عاصمة البلاد السورية ، وسارع فريق فلسطين اليوم في وضع هذا التردد في هذه المقالة بحيث يمكن للجميع الحصول عليه بكل اريحية تامة .

وقد سارع الفريق في وضع تردد قناة سما السورية الجديد 2022 على نايل سات بسبب عمليات البحث التي لم تتوقف لحظة في الوصول إلى هذه الإشارة التي ستمكنهم من ضبط هذا التردد على شاشات التلفاز وبالتالي مشاهدة جميع محتوى القناة الإعلامي إذ خَصصت القناة شاشتها الصغيرة مُنذ انطلاق بثها لعرض وبث مُستجدات الأخبار أولًا بأول، وهو الأمر الذي ينال أهمية كبيرة لدي قطاع كبير من الشعب السوري، وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

تردد قناة سما السورية الجديد 2022

وقد وضع لكم فريق الموقع تردد قناة سما السورية على نايل سات وهو على النحو التالي: التردد: 10921 ومعدل الترميز: 27500 ومعمل تصحيح الخطأ: 6/5 والاستقطاب: عمودي ، وفيما يلي خطوات ضبط قناة سما وهو التالي:

تردد قناة سما السورية 2022 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10921.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد آخر لقناة سما

تردد القناة: 11938.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد آخر لقناة سما

تردد القناة: 11177.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة سما السورية

وبعد أن تعرفنا على تردد قناة سما السورية فقد نشير إلى حضراتكم إلى أن قناة سماء تعد واحدة من أهم القنوات السورية التي تهتم بشكل كبير في الدراما العربية بشكل عام والدراما السورية بشكل خاص وتقديم برامج التيك شو ايضًا.