دعا للاحتجاج.. "حراك المعلمين" يعلّق على مطالبة "اشتية" استئناف الدراسة في الضفة.. !

علق "حراك المعلمين الموحد" على مطالبة رئيس الوزراء محمد اشتيه باستئناف الدراسة وتعويض أبنائنا الطلبة عما فاتهم من فاقد تعليمي خلال الإضراب، وأن يلتزموا بما تم التوصل إليه مع اتحاد المعلمين.

وقال الحراك في بيان صحفي، اليوم الاثنين: "بالتأكيد استمعتم لجلسة مجلس الوزراء بقيادة محمد اشتيه والكل كان يأمل أن يحموا العملية التعليمية ويقروا بالحق الذي يطالب به معلمي ومعلمات هذا الوطن، ليعود الطلبة لمقاعد المدرسة ولتنتظم العملية التعليمية من جديد".

وأضاف البيان:" يأبى هذا النظام العميق الا الحفاظ على صورة مشوهة لاتحاد المعلمين، ضاربين بعرض الحائط كل تلك المبادرات والدعوات لأجل العودة للعلم وها هم يرفضون".

ودعا الحراك، للاحتجاج على هذه السياسة التي لا يمكن تسميتها الا بسياسة الأمر الواقع، وسياسة التهميش والتدمير لهذا المجتمع.

وخلال جلسة الحكومة برام الله، طالب رئيس الوزراء، محمد اشتيه، المعلمين المضربين، باستئناف الدراسة وتعويض أبنائنا الطلبة عما فاتهم من فاقد تعليمي خلال الإضراب، وأن يلتزموا بما تم التوصل إليه مع اتحاد المعلمين.

وتابع: "توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد ونحن ملتزمون بكل ما ورد في بنوده، إنني أدرك أن هذا الاتفاق قد لا يرضي جميع المعلمين، ولكننا نمر في ظروف مالية معقدة وصعبة نحتاج فيها إلى تفهم الجميع ووقفتهم والتفافهم".

إليكم نص بيان "حراك المعلمين الموحد" كاملًا:

معلمي ومعلمات هذا الوطن....

أبناء هذا الوطن الحر، متمثلا:

بأولياء الامور لطلبة اشتاقوا لاكتساب المعرفة من منهلها الأول الا وهو المعلم.

ولكل العشائر والعائلات التي تشكل نسيج هذا المجتمع ودرعنا الحامي نحن المعلمون والمعلمات.

ولكل المؤسسات الأهلية والحقوقية التي تعرف الحق وتعرف أهله.

بالتأكيد استمعتم لجلسة #مجلس_الوزراء بقيادة #محمد_اشتيه والكل كان يأمل أن يحموا العملية التعليمية ويقروا بالحق الذي يطالب به معلمي ومعلمات هذا الوطن، ليعود الطلبة لمقاعد المدرسة ولتنتظم العملية التعليمية من جديد.

ولكن أبى هذا النظام العميق الا الحفاظ على صورة مشوهة لاتحاد المعلمين، ضاربين بعرض الحائط كل تلك المبادرات والدعوات لأجل العودة للعلم وها هم يرفضون.

وخاب مسعى كل من أعتقد ولو للحظة بأن هذه الحكومة تمثل هم الشعب، والذي أصبح واضحا بأنها تمثل وتدافع عن هم المتنفذين والقادة الذين امسوا أكبر من حجم الوطن وهم أبناءه، وحجم العلم وطلبته.

ندعوكم بالدفاع عن حقوقنا من خلال الإعلام والاحتجاج معنا على هذه السياسة التي لا يمكن تسميتها الا بسياسة الأمر الواقع، وسياسة التهميش والتدمير لهذا المجتمع.

قفوا معنا قفوا مع الحق، لأننا والله موقوفون غدا بين يدي الله.

١٦-٥-٢٠٢٢