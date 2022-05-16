بعد تصريحات اشتيه.. "حراك المعلمين" يقلب الطاولة على الحكومة ويرفض كافة المبادرات..!

ما تزال قضية اضراب المعلمين في الضفة تراوح مكانها، لا سيما عقب تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتيه بشأن دعوته لاستئناف المعلمين المضربين الدراسة، الذي أثار حفيظة "حراك المعلمين الموحد"، الذي دعا لاستمرار الإضراب حتى استجابة الحكومة الفلسطينية بالاستجابة لمطالبهم ورفضهم كافة المبادرات، إلى جانب الامتناع التام عن كل ما يتعلق بامتحانات التوجيهي مراقبة وتصحيح.

وخلال جلسة الحكومة برام الله، اليوم الاثنين، طالب رئيس الوزراء، محمد اشتيه، المعلمين المضربين، باستئناف الدراسة وتعويض أبنائنا الطلبة عما فاتهم من فاقد تعليمي خلال الإضراب، وأن يلتزموا بما تم التوصل إليه مع اتحاد المعلمين.

صورة مشوهة

"حراك المعلمين الموحد"، علّق على مطالبة رئيس الوزراء محمد اشتيه باستئناف الدراسة، مشيرًا إلى أنه كان يأمل من الحكومة حماية العملية التعليمية، وتنفيذ مطالبهم العادلة، ليعود الطلبة لمقاعد المدرسة ولتنتظم العملية التعليمية من جديد".

وأضاف بيان الحراك، اليوم الاثنين:" يأبى هذا النظام العميق الا الحفاظ على صورة مشوهة لاتحاد المعلمين، ضاربين بعرض الحائط كل تلك المبادرات والدعوات لأجل العودة للعلم وها هم يرفضون".

استمرار التعليق

ودعا الحراك، للاحتجاج على هذه السياسة التي لا يمكن تسميتها الا بسياسة الأمر الواقع، وسياسة التهميش والتدمير لهذا المجتمع.

وأكد على استمرار الفعاليات المطلبية المشروعة، بتعليق الدوام يوميا ومن الطابور مع المغادرة الساعة العاشرة صباحا، كما أعلن الحراك عن امتناعه التام عن كل ما يتعلق بامتحانات التوجيهي مراقبة وتصحيح.

وعبر "حراك المعلمين الموحد" عن الرفض التام لكل المبادرات التي لا تستجيب لمطالبنا، وفي مقدمتها رفع طبيعة العمل إلى 100/100 وصرف مستحقات غلاء المعيشة بأثر رجعي، والتحضير لانتخاب نقابة المعلمين كمظلة شرعية لازمة ولا غنى عنها وإعادة ما تم خصمه من المعلمين على خلفية حراكهم المطلبي المشروع الأخير، إلى جانب ما تم خصمه سابقا في حراكات سابقة.

دعوة للاعتصام

ودعا الحراك للاعتصام الحاشد يوم الخميس من هذا الأسبوع في مديريات التربية كافة وبحضور الأهالي وطلاب المدارس وذلك عند الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.

كما عبر عن رفض أي تعويض لفاقد تعليمي ما لم يتم للكافة مطالبنا المعلنة، داعيًا أولياء الامور بالتحرك ومساندة المعلمين في حراكهم المطلبي والمشروع يوم الخميس المقبل العاشرة صباحا عند مديريات التربية كافة.

ويواصل "حراك المعلمين الموحد" في الضفة الغربية، إضرابه منذ بداية إبريل/ نيسان الماضي بسبب عدم استجابة حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله، لمطالبهم المالية والإدارية، واحتجاجا على الخصومات التي تنفذ ضدهم، برفع طبيعة العمل من 50 إلى 80%، وصرف علاوة غلاء المعيشة، وحل جميع الملفات العالقة، ودفع الرواتب كاملة مع المستحقات.