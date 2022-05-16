موعد عيد الأضحى في الجزائر 2022- متى عيد الأضحى 2022، يبحث المواطنون في الجزائر عن موعد عيد الأضحى المبارك، ومتى سوف تحل عليهم هذه المناسبة الإسلامية التي ينتظرونها على أحر من الجمر، فهي من أعظم وأهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من كل الأحداث التي تطرأ في العالم العربي والإسلامي، وحتى العالمي، إلا أن المسلمين يجدون وقتا كافيا للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة عليهم، لاسيما أنها تأتي مرة واحدة في العام، لهذا يكون لها زخمها وفرحتها عندهم.

تاريخ عيد الأضحى 2022 في الجزائر

ويهتم الجزائريون في معرفة موعد عيد الأضحى في الجزائر 2022- متى عيد الأضحى 2022، فهي من أهم المناسبات التي ينتظرونها من العام إلى العام، لأنها تعد، لهذا فإن تاريخ عيد الأضحى المبارك 2022 في الجزائر، أمر يبحث عنه الملايين من الناس في هذه البلد المغربي، لاسيما تاريخ حلول عيد الأضحى الميلادي، وليس الهجري، كون حلول عيد الأضحى هجريا، يأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو أمر مسلم به، وتنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تاريخ عيد الأضحى في الجزائر ميلاديا، لتلبي رغبات المتابعين.

كم يوم باقي على أول أيان عيد الأضحى 2022 في الجزائر

ومن المسلمات التي لا جدا عليها عند المسلمين جميعا، أن عيد الأضحى المبارك، يحل عليهم في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري الإسلامي، إذ يتغير التاريخ بمقدار 10 أو 11 يومًا كل عام على التقويم الميلادي، ولكنه يبقى ثابتاً على التاريخ الهجري، ولا لعب أو اختلاف في الآراء حوله، كما يحدث بتحديد موعد عيد الفطر السعيد، عندما تتباين آراء الدول وفق رؤية هلال شهر شوال.

تاريخ أول أيام عيد الأضحى في الجزائر 2022

وفي العادة، يذهب الجزائريون للاحتفال بعيد الأضحى المبارك إلى المساجد أو ساحات الصلاة أو قاعات الصلاة لأداء صلاة العيد الخاصة والاستماع إلى الخطبة، حيث يلبسون ملابسهم الجديدة، ثم في وقت لاحق في المنزل، يتناولون الطعام المطهي من لحوم الحيوانات التي تمت التضحية بها، وتاريخ أول أيام عيد الأضحى في الجزائر 2022، يكون وفق المرصد الفكي 1443 هـ 10 ذو الحجة، الأحد 10 يوليو 2022 م.