أطر ومؤسسات صحفية فلسطينية تدعو نقابة الصحفيين لإجراء انتخابات مهنية وشفافة

أشادت الأطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية بالتجربة الانتخابية التي جرت في نقابة المحامين الفلسطينيين والمشاركة الواسعة من المحامين من كافة الأطياف السياسية في هذا العرس النقابي الديمقراطي.

وتوجهت الأطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية، بالتهنئة للمحامين الفلسطينيين على نجاح هذه التجربة، داعيةً القائمين على نقابة الصحفيين الفلسطينيين لإجراء انتخابات مهنية وشفافة يشارك فيها المجموع الصحفي كله وفق القوانين الشرعية المتبعة.

وأكدت الأطر، أن المرحلة الحالية تتطلب توفير جسم نقابي قوي لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، خاصةً بعد جريمة اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة وتصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

وبينت، أن الانتصار لمظلومية الزميلة شيرين أبو عاقلة، ونقل ملفها إلى محكمة الجنايات الدولية، لا يتأتى إلا من خلال نقابة قوية تضم كافة الصحفيين الفلسطينيين.

وطالبت الأطر والمؤسسات، جموع الصحفيين الفلسطينيين بالتحرك العاجل للضغط من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة للصحفيين الفلسطينيين، سيما وان هذه الانتخابات معطلة منذ العام ٢٠١٥.

واعتبرت الأطر، أن هذه المرحلة الحساسة تستدعي إجراء حوار نقابي يشارك فيه الجميع لتوفير مناخ نقابي وقانوني لإجراء الانتخابات بشكل مهني بعيد عما جرى خلال السنوات الماضية من تعيين حزبي لمجلس نقابة الصحفيين.

كما دعت، الأطر والمؤسسات الصحفية كافة الجهات الفلسطينية والعربية والدولية وفي المقدمة منها اتحاد الصحفيين العرب لإعلاء الصوت عالياً من أجل إجراء الانتخابات داخل نقابة الصحفيين بعد تعطيلها لسنوات طويلة .