بالصور شاهد: تفاصيل عن اللاعبة السعودية فرح جفري التي ظهرت مع ميسي

يسأل كثيرون عن اللاعبة السعودية فرح جفري التي ظهرت مع ميسي، حيث لمع ذلك الاسم على الساحة الكروية السُعودية في عالم كرة القدم النسائية، فتلك الفتاة المميزة ذات سن صغير تمكنت من تحقيق ذاتها في مدة قليلة، فهي لاعبة وسط في نادي جدة إيغلز، حيث تمكنت فيه من الوصول إلى بعض أحلامها، وقد ظهرت فرح جفري مع اللاعب المشهور ميسي لذا حاول فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية البحث عن اللاعبة السعودية فرح جفري التي ظهرت مع ميسي.





من هي اللاعبة السعودية فرح جفري

وفرح جفري تعد من أهم المواهب النسائية الكروية في المملكة العربية السعودية، وهي من مواليد 12 يناير عام 2003، وقد درست المحاسبة والمالية في الجامعة، وهي تجيد اللغة الإنجليزية.

وبحسب ما ذكرته تقارير رياضية، فقد مارست جفري العديد من الألعاب الرياضية في طفولتها، مثل كرة السلة والسباحة، ولكنها انجذبت إلى كرة القدم، حيث نشأت على حب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي كانت تتابع مبارياته مع والدها في طفولتها، وهو ما نقل لها عشق كرة القدم.

وتلعب فرح جفري في فريق جدة إيغلز، الذي انضم إلى دوري جدة السعودي للسيدات، ويشهد لها الكثيرون بالمهارة الفائقة، ويعتبرها البعض خليفة لكيفن دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث تعد اللاعبة السعودية من جمهور ومحبي النجم البلجيكي.

وأطلق الجمهور على جفري لقب F16، الذي يتشابه مع الطائرة الحربية الشهيرة، وذلك نسبة إلى الحرف الأول من اسم اللاعبة السعودية، وكذلك رقم قميصها 16، الذي ترتديه فرح في فريقها جدة إيغيلز، وكذلك في المنتخب السعودي النسائي لكرة القدم.

حياة فرح جفري

تُعتبر فرح جفري لاعبة كرة قدم تحمل الجنسية السعودية، ولقد ولدت في يوم 12 من شهر يناير عام 2003م في مدينة جدة، ولقد كانت مسيرتها الكروية ترسم بدايتها في عام 2018م، وفي وقتنا الحالي تلعب فرح لنادي “جدة إيغلز السعودي” المعروفين بنسور جدة السعودي، علاوة على منتخب السعودية للسيدات، وقد تميزت بسرعتها وقدرتها العالية أثناء اللعب، وقد حصلت على جائزة هدافة كأس الأبطال في دوري كرة القدم للسيدات في نسخته الأولى سنة 2020م.





السيرة الذاتية لفرح جفري

إليكم السيرة الذاتية للاعبة كرة القدم المعروفة بمهارتها الكروية فرح جفري: الاسم: فرح جفري. تاريخ الميلاد: 12 يناير 2003م.

مكان الميلاد: جدة- المملكة العربية السعودية. العمر: 19 سنة.

الجنسية: سعودية.

الديانة: مسلمة.

الحالة الإجتماعية: عزباء.

المؤهل الدراسي: غير معروف.

المهنة: لاعبة كرة قدم.

سنوات النشاط: 2018م- حتى الآن.

محل الإقامة الحالي: المملكة العربية السُعودية.

عمر فرح جفري يبلغ عمرها تسعة عشر عاماً، حيثُ ولدت في الثاني عشر من شهر يناير عام 2003م، رغم هذا السن الصغير الذي تحمله هذه الفتاة، إلا أنها تمكنت من تحقيق عدد كبير من الإنجازات، علاوة على إثبات نفسها، كما أنها قد تَحدت العديد من المصاعب، حتى تصل إلى هذا المستوى الذي تكون فيه اليوم.

أين ولدت فرح جفري؟

تعتبر فرح جفري من مدينة جدة الموجودة في المملكة العربية السُعودية، حيث نشأت وكبرت، وأكملت دراستها فيها، علاوة على ذلك تلعب مع فريق نادي جدة إيغلز السعودي، الذي أنشأ سنة 2014م ويعد الدوري النسائي الأول في المملكة العربية السُعودية.

فرح جفري في الدوري النسَائي لكرة القدم

لقد شاركت اللاعبة فرح جفري الموهوبة في الدوري النسوي لكرة القدم في السعودية لنَسخته الأولى التي قامت بإطلاقها المملكة في شهر أكتوبر عام 2019م، وذلك برعاية الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ويشتمل على طاقم طبي، وأيضاً لجنة تحكيم من النساء فقط.

وقد شاركت في ست أندية فيه من بينها نادي إيغلز الذي تلعَب لصالحه فرح الجفري، وأخيرًا تمكنت من حصد اللقب الأول للبطولة، وعن طريق النادي تمكنت فرح من تحقيق ذاتها والوصول إلى ما ترغب.

هوايات فرح جفري

تمتلك اللاعبة فرح العديد من الهوايات، فهي تعشق ممارسة كرة السلة وكذلك السباحة، علاوة على عشقها للرياضة بجميع أنواعها منذ نعومة أناملها، ولكن عشقها الأكبر كان لكرة القدم، لذلك داومت على ممارستها وتحسين مهاراتها فيها، حيثُ قالت في تصريحات: ”عرفت كرة القدم في منزلنا، فمنذ الصغر كنت أشاهد المباريات مع والدي بكل حماس، خاصة الدوري السعودي والإنجليزي، كما أمارس لعب كرة القدم في فناء المنزل، وأهداف حاليًا لأن أكون قدوة حسنة لكل إمرأة تحلم بأن تكون لاعبة كرة قدم، وأن أساعد فريقي بتحقيق بطولات كثيرة بجانب حلمي الأكبر وهو تمثيل المنتخب في كأس العالم للسيدات“.

انستقرام فرح جفري تمتلك اللاعبة السعودية فرح جفري حساب إنستغرام رسمي وموثق، حيثُ يُتابعها عليه حوالي 87 ألف متابع من كافة أنحاء العالم، ومن السهل الوصول إلى حسابها الشخصي بشكل مباشر عن طريق الرابط التالي: instagram.com/farah_jefry

أفضل لاعبات التنس في التاريخ

لقد استطاعت فرح جفري من جذب انتباه عدد كبير من المشاهدين العاشقين لكرة القدم السُعودية النسائية، وذلك نظراً لتفوقها الكبير ومهاراتها المتعددة التي تظهر أثناء اللعب رغم صغر سنها الذي يقل عن العشرين عاماً.