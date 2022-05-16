ترقب موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر مايو- آلية وقيمة الصرف

يترقب المواطنون في قطاع غزة موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر مايو 2022 خلال هذه الايام وخاصة ان الاتحاد الاوروبي بدأ بإرسال رسائل للمواطنين بشأن موعد الصرف الشهر الماضي شهر ابريل في الثالث عشر ، متزامناً مع شهر مضان المبارك في حين كان الصرف عن شهر مارس في ال21 ، مما يضع المواطنين في ترقب بشأن موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر مايو والية الصرف ومبلغ الصرف



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موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر مايو 2022

بالرغم من تأخير موعد صرف المنحة القطرية حتى اللحظة عن الشهر الماضي او الاعلان عن موعد الصرف ، لاتزال التساؤلات حول قيمة الصرف وخاصة في ظل الحديث عن ارتفاع الدولار الامريكي وترويج العدد من المواقع التابعة لحركة حماس ان الصرف قد يكون الشهر الجاري بقيمة 3.30 شيقلاً بعد ان كان الشهر الماضي بقيمة 3.10 على مدار 3 شهور الماضية .





موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر مايو 2022

موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 5- 2022 لاستلام 100 دولار، من أهم مايتم البحث عنه ويترقبه عشرات الآلاف من المواطنين في قطاع غزة الإعلان الرسمي عن موعد صف المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو 2022 ، وخاصةً بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، لذا يحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على متابعة موعد تفعيل رابط صرف المنحة القطرية وموعد صرف 100 دولار عن شهر 5 2022.





موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر مايو 2022

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.





وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 5-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .