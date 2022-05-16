عواودة وريان يواصلان معركة الأمعاء الخاوية..136 يوماً يواصلون مقاطعة المحاكم

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن معركة الأسيرين خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا - الخليل المضرب منذ 75 يوماً، ورائد ريان (27 عاماً) من بيت دقو - القدس المضرب منذ 40 يوماً، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، مستمرة ضد السجان.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير عواودة يعاني من أوضاع صحية خطيرة جداً، وريان يواجه أوضاعًا صحية صعبة، تتفاقم جرّاء رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداريّ، لافتًا إلى أنه لا تطورات حتى الآن تتعلق بقضيتهما.

ويؤكد النادي أنّ المعتقلين الإداريين، يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ(136) على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه الجريمة، وهي المطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار #قرارنا_حرية.

يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو ما يزيد عن 600 معتقل إداري حتى نهاية شهر نيسان الماضي.