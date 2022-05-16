مع إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن ظاهرة أول خسوف كلي للقمر في 2022، يبحث المواطنون عن كيفية صلاة الخسوف ودعاء الخسوف ووقت أدائها وأحكامها الشرعية، ويحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر طريقة صلاة الخسوف وأفضل دعاء للخسوف، حيث يتلقى شيوخ الفتوى الكثير من التساؤلات حول طريقة وكيفية صلاة الخسوف ودعاء الخسوف.

طريقة وكيفية صلاة الخسوف ودعاء الخسوف

وردً على سؤال تلقته الدار يقول: كيف تؤدى صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر؟، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة حكم صلاة الخسوف، قائلة: إن صلاة الكسوف والخسوف سُنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

طريقة صلاة الكسوف ودعاء الخسوف

وأضافت اللجنة في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وشرحت لجنة الفتوى أعلى الكمال في كيفيتها، عن طريق الخطوات التالية:

أن يكبر تكبيرة الإحرام،

ويستفتح بدعاء الاستفتاح،

ويستعيذ ويبسمل،

ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول،

ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية،

ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله،

ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها،

ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول،

ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال،

ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين،

ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.

(لا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما)

والله سبحانه وتعالى أعلم.

دعاء الخسوف

.. ورد عدد من الأحاديث النبوية عن خسوف القمر منها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا" رواه البخاري.. ومن هنا تأتي حكمة المولى تبارك وتعالى بجعل معالم الكون آيات للعبرة والتذكير بقوة الله واللجوء إليه بالصلاة والدعاء وليس بالخوف المفزع وغير المبرر والدجل.

دعاء الخسوف.. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك

دعاء الخسوف .. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك، اللهم إنا نستهدي بك فاهدنا.. ونستعين بكَ فأعنّا.. ونستعيذ بكَ فأعذنا.. ونتوكل عليك فاكفنا، اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة اللهم رب النبي مُحمد (صلى الله عليه وسلم).. اغفر لنا ذنوبنا.. وأذهب غيظ قلوبنا.. وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا، يا من يُجير ولا يُجار عليه.. أجرنا من النار.. ومن خزي النار.. ومن كل عمل يقربنا إلى النار.. وأدخلنا الجنة مع الأبرار.. برحمتك يا عزيز يا غفار.

دعاء الخسوف .. اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك

‎دعاء الخسوف .. وقد وجه الإسلام بالدعاء عند خسوف القمر:"سبحانك يا الله غفرانك يا الله سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلكٍ يسبحون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا".

دعاء الخسوف .. سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلكٍ يسبحون

دعاء الخسوف .. سبحانك يا الله غفرانك يا الله سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلكٍ يسبحون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.

دعاء الخسوف .. اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك

دعاء الخسوف .. اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.

اللهم ارحمنا إذا برق البصر و خسف القمر و جُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفرلنا وارحمنا يا ارحمُ الراحمين.

دعاء الخسوف .. يارب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب اليك

دعاء الخسوف .. يارب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب اليك.. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا.. اللهم الطف بنا.. لا اله الا انت سبحانك انّا كنا من الظالمين.

دعاء الخسوف

دعاء الخسوف .. ومن جانبها حددت المؤسسات الدينية ماذا يفعله المسلم المسلم عند حدوث الخسوف، وقد أوصت بأداء صلاة الخسوف بأن يُصلَّى المسلم ركعتين جماعة أو فرادىفي كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، و يُكبِّر المصلي ويقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحةَ وسورة طويلة، ثم يركع ركوعاً طويلاً، و ثم يرفع من الركوع، قائلاً: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، و بعد الرفع من الركوع يقرأ الفاتحة مرةً أخرى وسورة طويلة، و ثم يركع ركوعاً طويلاً، و ثم يرفع من ركوعه، قائلاً: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، و ثم يسجد سجوداً طويلاً، و ثم يرفع من السجود، و ثم يسجد مرة أخرى سجوداً طويلاً، و ثم يرفع للركعة الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، و ثم يجلس بعد السجدتين للتشهد، و ثم يسلِّم.

موعد خسوف القمر في مصر

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أعلن أنه سيتم رؤية الخسوف جزئيا في مصر من بدايته في حوالي الساعة الرابعة و27 دقيقة فجرا وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحاً بتوقيت القاهرة.

وأوضح أنه في القاهرة سيرى الخسوف الجزئي لمدة 34 دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى 41% من قيمته، كاشفا عن أن أكبر قيمة للخسوف ستكون في مدينة سيوة حيث يصل إلى 91% من قيمته، ويستمر لمدة 53 دقيقة.

وأشار إلى أن هذا الخسوف الكلي للقمر يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة تقريبا، وسيغطي ظل الأرض فيه 141.4% تقريبا من سطح القمر.

وكشف مراحل الخسوف الكلي للقمر، حيث يبدأ (شبه ظلي) في الساعة الثالثة و32 دقيقة و7 ثوان (تصعب ملاحظته إلا في ظروف جوية ممتازة)، ثم خسوف جزئي في الساعة الرابعة و27 دقيقة و53 ثانية (يرى في مصر)، يليه بداية الخسوف الكلي في الساعة الخامسة و29 دقيقة و3 ثوان، ويبلغ ذروته في الساعة السادسة و11 دقيقة و28 ثانية، حيث يغطي ظل الأرض حوالي 141,4% تقريباً من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443.

وتابع "ينتهي الخسوف الكلي في الساعة السادسة و53 دقيقة و56 ثانية، ثم ينتهي الخسوف الجزئي في الساعة السابعة و55 دقيقة و7 ثوان، وآخر مرحلة منه الخسوف "شبه ظلي" وتنتهي في الساعة الثامنة و50 دقيقة و48 ثانية صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة