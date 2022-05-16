الاقتصاد بغزة تُلقي بتهمة رفع أسعار الدقيق على مالية رام الله ..والسبب!

كشفت وزارة الاقتصاد بغزة اليوم الاثنين 16/5/2022 ، أن سبب ارتفاع سعر الدقيق وربطة الخبر في قطاع غزة يعود لعدم شمول قرار الإعفاء الضريبي لمنتجات الدقيق الصادر عن وزارة المالية برام الله للشركات والمطاحن في قطاع غزة.

وبينت خلال تقرير لها" لقد تفاجأت الوزارة من عدم شمول قرار الإعفاء الضريبي الصادر عن وزارة المالية - رام الله لمنتجات الدقيق لعبوات 25 كغم فأكثر للشركات والمطاحن العاملة في قطاع غزة وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية، رغم أن وزارة المالية في رام الله هي من تقوم بتحصيل قيمة الضريبة المضافة (17%) والتي تعمل على رفع سعر شوال الدقيق بأكثر من 17 شيكل.

وأشارت إلى أنها حاولت مع كل الجهات سواء من خلال مؤسسات القطاع الخاص مثل الاتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بغزة وعدد من الشخصيات الوطنية وأيضا من خلال أصحاب المطاحن أنفسهم لحث وزارة المالية- رام الله بأن يشمل قرار الإعفاء مطاحن وشركات قطاع غزة إلا أن كل هذه المحاولات لم تتكلل بالنجاح.

وبينت وزارة الاقتصاد الوطني إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة لضبط أسعار السلع والبضائع خاصة السلع الأساسية وفي مقدمة هذه السلع أسعار الدقيق والخبز.

وأكدت على أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية (اكثر من شهرين ونصف) على تثبيت أسعار الدقيق والخبز وتأخير تأثر القطاع بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية إلى أقصى حد ممكن، وترافق ذلك بتكثيف الجهد الرقابي في السوق المحلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية- مباحث التموين، والنيابة العامة، حيث أسفر هذا الأمر في الحد بشكل كبير جدا من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

وأوضحت أنه أمام هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الحبوب وخاصة القمح الذي قفز إلى مستويات قياسية غير مسبوقة من الغلاء، وفي ظل إصرار وزارة المالية برام الله على عدم شمول مبيعات المطاحن المحلية بالإعفاء فقد تم التوافق على ما يلي:

▪️السعر الأقصى لشوال الدقيق زنة 50 كغم للمخابز هو 120 شيكل

▪️ بيع ربطة الخبز بسعر 8 شيكل، بوزن 2600 جم.

▪️تعزيز المخزون السلعي الاستراتيجي من هذه السلعة الهامة.

▪️ يبدأ تنفيذ ما ورد أعلاه اعتباراً من تاريخ 16/5/2022م.