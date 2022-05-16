بالفيديو بدء خسوف كلي للقمر في عدد من الدول العربية ..فهل فلسطين تشهده؟

بدأت في معظم الدول العربية منذ صباح اليوم الاثنين 16/5/2022 خسوفاً جزئياً للقمر بما فيها مصر فى تمام الساعة الرابعة و27 دقيقة .

محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي ، قال: "لا يشاهد (الخسوف) من شرق العالم العربي لغروب القمر قبل بداية الخسوف الملاحظ.. وبالنسبة للدول العربية، تشاهد بدايته من شرق أفريقيا مثل مصر والسودان، ويشاهد كاملا من غرب أفريقيا، وتحديدا في الجزائر والمغرب".

وأضاف: "الخسوف غير مشاهد من دول الخليج واليمن والعراق وبلاد الشام " بما فيها فلسطين"، مع وجود إمكانية لملاحظة تغير طفيف على لمعان القمر من غرب السعودية وغرب بلاد الشام وذلك قبل غروب القمر بدقائق، وعندها سيكون القمر قريبا من الأفق الغربي، ويلزم الرصد من مكان أفقه الغربي مكشوف تماما حتى لا يختفى القمر خلف المرتفعات في جهة الغرب".

مراحل خسوف القمر (1)

وعند الساعة السادسة و11 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة تكون ذروة الخسوف الكلي حيث يغطي ظل الأرض حوالي 141,4 ٪ تقريباً من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال لعام 1443هـ.

وعند الساعة السادسة و53 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ينتهي الخسوف الكلي ويتحول إلى خسوف جزئي.

وينتهي الخسوف الجزئي عند الساعة السابعة و55 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، ويعقبه نهاية الخسوف الشبه ظلي عند الساعة الثامنة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ويُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها: "قارة أوربا – قارة أفريقيا – قارة أسيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية"

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وتسعة عشرة دقيقة تقريباً.

مراحل خسوف القمر (5)

ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع وعشرون دقيقة تقريباً.

ويرى جزئياً في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحاً بتوقيت القاهرة والتي تقابل شروق الشمس في الجهة الأخرى في نفس اللحظة.

وفي القاهرة يرى الخسوف الجزئي لمدة 34 دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى 41% من قيمته، فيما تكون أكبر قيمة للخسوف في مدينة سيوة حيث يصل الخسوف إلى 91% من قيمته، ويستمر لمدة 53 دقيقة.

وإليكم أهم المعلومات عن ظاهرة خسوف القمر

- يحدث اليوم الإثنين الموافق 16 مايـو 2022 و يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1443 هـ

- يغطي ظل الأرض 141,4 ٪ تقريباً من سطح القمر

- يمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه

- يستغرق الخسوف الكلي مدة قدرها ساعة وخمس وعشرون دقيقة تقريباً

- يرى جزئيا في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي

- تكون أكبر قيمة للخسوف في مدينة سيوة حيث يصل الخسوف إلى 91 % من قيمته ، ويستمر لمدة ساعة 54 دقيقة

- الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى

- يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتاكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية

- هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس .

- يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع

- حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد

- يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا .