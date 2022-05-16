الاتحاد الإسلامي يهنئ المحامين والمحاميات بنجاح انتخابات نقابة المحامين

تقدم الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية بالتهنئة من جموع المحامين والمحاميات عامّة، وإلى كافة المرشحين المتنافسين في سباق انتخابات نقابة المحامين النظاميين للدورة 2022-2025، ، معتبراً أن الانتخابات جسّدت مشهداً نقابياً وعُرساً يليق بكافة أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

وبارك الاتحاد لأعضاء مجلس النقابة الفائزين في قائمة الشهيد ياسر عرفات، كما ونهنئ كافة المرشحين من القوائم المتنافسة وخصوصاً المرشحين في قائمة فلسطين الذين بحصادهم لمئات الأصوات من إجمالي أصوات الهيئة الناخبة أعطوا زخماً وبُعدا تنافسياً مهماً وحقيقياً في هذه الانتخابات يُراكَم عليه في الدورات الإنتخابية المقبلة.

ويشار إلى أن الاتحاد الإسلامي شارك في قائمة تحالف وطني دُعيَت إليه كافة الأطر النقابية دون إستثناء، إيماناً وانسجاماً مع دعوته التي أطلقها في مؤتمره الخامس لتوحيد العمل النقابي ليصبح عملاً نقابياً موحداً أساسه الإلتفاف حول برنامج نقابي موحد يخدم المهنيين، والتخلي عن الهيمنة واستبدالها بالشراكة مع كل القوى السياسية التي تسعى لتلبية مصالح المهنيين وخدمة المجتمع، والابتعاد عن البرامج النقابية الحزبية، واستبدالها ببرامج نقابية عامة تخصُّ جموع المهنيين.

وجدد الاتحاد بعد نجاح انتخابات نقابة المحامين النظاميين الدعوة لإجراء الانتخابات في كافة النقابات الفلسطينية وعدم تأجيلها أو تعطيلها، كي لا يتم حرمان منتسبيها من المشاركة في مثل هذه الأعراس النقابية.