مواطن من غزة يطلق على أسماء توأمه الجديدين "شيرين" و"جنين"

اسمى مواطن من قطاع غزة توأمه الجديدين "شيرين" و"جنين"، تخليدًا لروح الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة وبمكان ارتقائها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي.

والد التوأم، محمد أبو ثابت، قال: إنه "في يوم استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة رزقت بتوأم، فقررت على الفور تسميته (شيرين وجنين)، تيمنًا بها وبمكان ارتقائها ووفاءً لمسيرتها".

وأشار إلى أنه تأثر كثيرًا وصُدم باستشهاد شيرين أبو عاقلة، لافتا إلى أن والديه بكيا عليها.

وأضاف أبو ثابت: "منذ طفولتي أعرفها، ونسمع صوتها ونرى صورتها على الشاشة باستمرار، ونعلم حجم المخاطرة التي كانت تواجهها في نقل الخبر والحقيقة للعالم من معاناة وألم وعذابات الشعب المكلوم؛ لذلك لم يرق للاحتلال بال وأراد إخراس الحقيقة بقتلها".

وتابع: "لم أتوقع أن تلك الصحفية ستتحول في يوم ما إلى خبر بعدما كانت تنقله لنا وللعالم، فهي خسارة كبيرة للقضية وللشعب الفلسطيني".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضية، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عامًا)، جراء إصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب زميلها علي السمودي بجراح.