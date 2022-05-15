سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 16 مايو 2022، ويقدم لكم باستمرار موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الدولار في لبنان، وهي تهم شريحة كبيرة من المتابعين وخاصة التجار والمستثمرين، وقد زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 16 مايو 2022

ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم

واصل سعر الدولار في لبنان ارتفاعه مستهل تداولات اليوم الإثنثن 16 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 16 مايو 2022

وكانت قد انطلقت، صباح الأحد، انتخابات نيابية شاملة في لبنان يأمل المشاركون فيها أن تشكل بارقة أمل في مسار البلاد الغارقة في خلاف سياسي وأزمة اقتصادية.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 16 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في لبنان

وسجل سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 27500 للبيع و27600 للشراء مقابل سعر تراوح ما بين 27200 ـ 27300 ليرة للدولار خلال تعاملات أمس، بحسب موقع "leb.today" المتخصص في رصد حركة سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية.

مصرف لبنان المركزي

وأفاد مصرف لبنان المركزي، بأنه انهارت كذلك القدرة الشرائية للسكان الذين باتوا عاجزين عن سحب ودائعهم جراء قيود مصرفية مشددة، وخسر عشرات الآلاف منهم مصادر دخلهم في وقت بات الحد الأدنى للأجور يعادل 25 دولاراً فقط.

واختارت فئات واسعة من الطبقة الوسطى والاختصاصيين من مدرسين وأطباء وممرضين طريق الهجرة، بحثاً عن بدايات جديدة.