بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 16-5-2022 عيار 21 للبيع والشراء بالجنيه والدولار

بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 16-5-2022 عيار 21 للبيع والشراء ، وفي ساعات الصباح الباكر سجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة جدًا من قبل المواطنين في جميع محافظات مصر حيث يريد الجمهور المصري معرفة أسعار الذهب بجميع العيارات وهي (عيار 24, 22, 18, 14, 12) ونشير إلى أن سعر الذهب في مصر عيار 18 سجل امس 939 جنيها، وعيار 21 يسجل 1095 جنيها، وعيار 24 يسجل 1252 جنيها ، لذلك ركز فريق فلسطين اليوم جل اهتمامه في كتابة هذه المقالة التي وضعنا فيها سعر الذهب في مصر اليوم .

ونعملكم في هذه المقالة حول بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 16-5-2022 عيار 21 للبيع والشراء إلى أن فريق الموقع يقوم يوميا بنشر العديد من مقالات نضع فيها أسعار الذهب في جميع الدول العربية ، وبالعودة إلى سعر الذهب اليوم في مصر يترتب على جميع زوار هذه المقالة المتابعة فهو على النحو التالي:

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاحد النهارده 16-5-2022

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,931 شراء 1,246

عيار 22 بيع 1,770 شراء 1,142

عيار 21 بيع 1,690 شراء 1,090

عيار 18 بيع 1,449 شراء 934

عيار 14 بيع 1,127 شراء 727

عيار 12 بيع 966 شراء 623

الاونصة بيع 60,067 شراء 38,742

الجنيه الذهب بيع 13,520 شراء 8,720

الكيلو بيع 1,931,429 شراء 1,245,714

بكم سعر الذهب في مصر عيار 21 للبيع والشراء

سعر الذهب النهارده في مصر اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,120 جنيه $60.58

سعر الذهب عيار 22 1,027 جنيه $55.53

اسعار الذهب عيار 21 980.07 جنيه $53.01

اسعار الذهب عيار 18 840.06 جنيه $45.44

سعر الذهب عيار 14 653.37 جنيه $35.34

سعر الذهب عيار 12 560.03 جنيه $30.29

سعر الذهب عيار 9 420.02 جنيه $22.72

اسعار أوقية الذهب 34,834 جنيه $1,884

اسعار جنيه الذهب 7,841 جنيه $424.08

اسعار كيلو الذهب 1,120,057 جنيه $60,582

سعر الذهب في مصر الان عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

13 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

12 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

11 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

10 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

9 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

8 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

7 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

6 مايو 1,120 980.18 840.15 653.44 560.09

5 مايو 1,116 976.58 837.06 651.04 558.03

سعر الذهب في مصر تحديث يومي

وفي نهاية المقالة حول بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 16-5-2022 عيار 21 للبيع والشراء ، نشير إلى أن السبب الرئيسي لتراجع أسعار الذهب في مصر، يوم أمس إلى 25 جنيها وتهبط لأدنى مستوى في شهر هو استمرار تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بمنتصف التعاملات بمقدار "قرشين".