الرابطة الإسلامية تنظم احتفالاً تكريميآ للأستاذ محمد اشتيوي بمدرسة عبد الرؤوف الشريف بغزة

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الاحد، حفل تكريمي للأستاذ محمد اشتيوي في مدرسة عبد الرؤوف الشريف بمنطقة الزيتون وذلك بعد وصوله لسن العطاء بعد ٢٧ عام قضاها في سلك التعليم.

وقد تم الحفل بحضور كل من :الأستاذ محمد هاشم منسق الرابطة بمنطقة الزيتون، والمختار أ.أبو شعبان الدحدوح رئيس مجلس حي الزيتون ووفد من المشرفين التربويين بمديرية التربية والتعليم شرق غزة، ومدير المدرسة والهيئة التدريسية وطلبة المدرسة.

وبدوره ثمّن الأستاذ محمد هاشم جهود الأستاذ محمد اشتيوي والتي استمرت طيلة ٢٧ عام في تعليم الأجيال وكذلك دور المعلم في غرس القيم وتعزيزها والمثابرة للإرتقاء بالأجيال عبر سنين عمله .

وأكد هاشم على دور المعلم وأهمية دوره في صناعة الأجيال الذي يحافظ على الثوابت .

وقال هاشم : " أجر المعلم يبقى حتى بعد موته فهو طبيب يعالج العقل ويرتقي به والمعلم والعالم تستغفر لهم الحيتان في البحر لعظم عملهم وعلمهم" .

جدير ذكره أنه في ختام الحفل تم تكريم الأستاذ أبو صالح اشتيوي.









