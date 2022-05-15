أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 15 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في السودان بمختلف العيارات المتداولة، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب فهي تهم التجار والمقبلين على الزواج، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث، قررنا كتابة هذا المقال. أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 15 مايو 2022 استقرار اسعار الذهب في السودان استقرت أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات، اليوم الأحد 15 مايو/أيار 2022، فيما تشهد العملة المحلية -الجنيه- تراجعا ملحوظا مقابل الدولار .

أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 15 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في السودان

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، 26.409 ألف جنيه (58.23 دولار)، وفقًا لموقع "goldpricedata".

سعر جرام الذهب عيار 21

وبقى سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، عند نحو 23.108 ألف جنيه (50.96 دولار).

أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 15 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، مسجلًا نحو 19.807 ألف جنيه (43.68 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.405 ألف جنيه (33.97 دولار).

أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 15 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 821.334 ألف جنيه (1811 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 189.779 ألف جنيه (424.08 دولار).

أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 15 مايو 2022

أسعار الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب، عالمياً، عند تسوية تعاملات الجمعة، مسجلة الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار بدعم من توقعات الرفع الحاد للفائدة الأمريكية هذا العام.