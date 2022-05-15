إضراب شامل في جنين غدًا الإثنين

أعلنت الفعاليات الشعبية والقوى الوطنية في مدينة جنين، مساء اليوم الأحد، عن إضراب شامل جنين غداً الإثنين حداداً على روح الشهيد داوود الزبيدي.

أوضحت الفعاليات، أن الإضراب الشامل في جنين غدًا الإثنين سيشمل المدارس والجامعات وكافة مظاهر الحياة، وسيعتبر يوم غضب شعبي لأجل دمـــاء الشــهداء.

وكانت قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 15/5/2022، أن داوود الزبيدي شقيق زكريا الزبيدي استشهد في مستشفى "رامبام بحيفا" متأثراً بجراحه التي أصيب بها في اشتباكات جنين بالضفة المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الزبيدي استشهد في مستشفى رامبام بحيفا متأثرا بجراحه التي أصيب بها في اشتباكات جنين.

وداود محمد عبد الرحمن الزبيدي (٤٣ عاماٍ) من مخيم جنينً، أسير محرر قضى في سجون الاحتلال أكثر من ١٢ عاماً، والدته سميرة الزبيدي وشقيقه طه استشهدا خلال معركة ومحررة مخيم جنينً في نيسان ٢٠٠٢ .

وتعرض أشقاء داود للاعتقال جميعاً، فيما هُدم منزلهم مرتان، وهو شقيق الأسير زكريا الزبيدي ، في آخر اعتقال قضى ١٨ شهراً بين حكم واداري.