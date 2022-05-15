اقتصاد غزة تعلن عن تحديدها لسعر ربطة الخبز الجديد

أعلنت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الأحد، أن ربطة الخبز ستباع يوم بسعر 8 شواكل بوزن 2600 جرام، فيما حدد السعر الأقصى لشوال الدقيق زنة 50 كغم للمخابز وهو 120 شيكل.

وأفادت وزارة الاقتصاد، بأن الوزارة وافقت على تعزيز المخزون السلعي الاستراتيجي من هذه السلعة الهامة، مشيرةً إلى أن ذلك يبدأ تنفيذ ما ورد أعلاه اعتبارا من تاريخ 16/5/2022م.

وأكدت أنها تبذل جهود كبيرة لضبط أسعار السلع والبضائع خاصة السلع الأساسية وفي مقدمة هذه السلع أسعار الدقيق والخبز.

وقالت وزارة الاقتصاد: إن "الوزارة حرصت الوزارة خلال الفترة الماضية (اكثر من شهرين ونصف) على تثبيت أسعار الدقيق والخبز وتأخير تأثر القطاع بتداعيات الازمة الروسية الأوكرانية الى اقصى حد ممكن، وترافق ذلك بتكثيف الجهد الرقابي في السوق المحلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية- مباحث التموين، والنيابة العامة، حيث اسفر هذا الامر في الحد بشكل كبير جدا من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي".

وبشأن قرار الاعفاء الضريبي، أشارت إلى أنها تفاجأت من عدم شمول قرار الاعفاء الضريبي الصادر عن وزارة المالية - رام الله لمنتجات الدقيق لعبوات 25 كغم فأكثر للشركات والمطاحن العاملة في قطاع غزة وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن عدم قبول قرر الاعفاء الضريبي جاء رغم أن وزارة المالية في رام الله هي من تقوم بتحصيل قيمة الضريبة المضافة (17%) والتي تعمل على رفع سعر شوال الدقيق بأكثر من 17 شيكل.