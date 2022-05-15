رئيس اتحاد الصحفيين العرب: سنعمل على ملاحقة قَتَلَة شهيدة الكلمة شيرين أبو عاقلة

أكد رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، اليوم الاحد، أن الاتحاد سيعمل على ملاحقة الجناة الذين قتلوا شهيدة الكلمة الزميلة شيرين أبو عاقلة في كافة المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الاتحاد اليوم الأحد بالقاهرة، لبحث خطوات محاسبة المجرمين الذين قتلوا شهيدة الصحافة العربية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وضرورة المحاكمة الدولية لمرتكبي الجريمة.

وأكد اللامي أن اتحاد الصحفيين العرب سيكون دائما صوتا مهنيا عروبيا قوميا وجريئا يخدم جميع الصحفيين وفي مقدمتهم زملاؤنا في فلسطين الذين يناضلون يوميا من أجل إرسال رسالة واضحة للعالم بما يحدث في فلسطين من انتهاكات وقتل وتدمير وتوسيع استيطاني.

من جانبه، قال مجاهد إنه تم إصدار بلاغات واضحة تندد بالجريمة البشعة وتطالب بتحقيق نزيه ومستقل، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين فيما يتعلق بتقديم ملفات أمام محكمة الجنايات الدولية تتعلق بالجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين وهي موثقة، وشهادات تقدم بها محامون من مكاتب أوروبية وهي ملفات قوية وسيضاف إليها ملف استشهاد الصحفية أبو عاقلة، ولكن المطلوب من المحكمة سرعة التحرك.

وقال مجاهد إنه لا بد أن نتقدم أيضا إلى الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان لكي يتم التحقيق النزيه والمستقل في قضية استشهاد الصحفية أبو عاقلة.