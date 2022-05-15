بينهم 7 بالرصاص الحي.. 45 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال شرق مدينة البيرة

أصيب، مساء اليوم الاحد، 45 مواطناً بينهم 7 بالرصاص الحي خلال المواجهات شرق مدينة البيرة بالضفة المحتلة.

وقال الهلال الأحمر: "تم إصابة 45 فلسطينيا بينهم 7 بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في "بيت إيل" شمال شرق مدينة البيرة".

,وكانت اندلعت، بعد ظهر اليوم مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان شرق مدينة البيرة، حيث اطلقت قوات الاحتلال النار والغاز تجاه الشبان.

وأوضح الهلال الأحمر، بأنه لحد اللحظة تعاملت طواقمه مع ٤٥ اصابة في بيت ايل كانت كالتالي:

7 اصابات بالرصاص الحي تم نقلهم لمستشفى رام الله معظم الاصابات بالأطراف السفلية

13 اصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

20 اصابة اختناق بالغاز

2 حروق

1 سقوط

2 أخرى

