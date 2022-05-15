من هو سعيد الصيرفي ويكيبيديا .. طبيعة مرض سعيد الصيرفي وسبب وفاته

من هو سعيد الصيرفي ويكيبيديا ، وبعد الإعلان عن وفاة المشجع الأردني سعيد الصيرفي بدأت الأهالي في المملكة الأردنية الهاشمية بالبحث عن معلومات عن هذا الفقيد الذي بات خبر وفاته من ابرز المواضيع المتداولة على الانترنت وحديث وسائل الاعلام المحلية ، إذ نعى الالاف الصيرفي وتضرعوا إلى الله عزوجل بان يتغمده بواسع رحمته ، فريق فلسطين اليوم سارع في الإجابة عن سؤال الجمهور الكريم في هذه المقالة .

ولقد تعمدنا وضع هذه المقالة حول من هو سعيد الصيرفي بسبب عمليات البحث المتواصلة عليه عبر محرك جوجل الشهير حيث أحزن نبا وفاته الالاف من المواطنين في الأردن خاصة أنه يعد احد رموز مشجعي نادي الوحدات وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

من هو سعيد الصيرفي ويكيبيديا

وحول هذا السؤال ، فإن سعيد الصيرفي الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم ، يعد أردني الجنسية في الستسينيات من العمر وهو أب لأسرة ، كما يعتبر من أحد قدماء مشجعي نادي الوحدات .

سبب وفاة سعيد الصيرفي

وعن تفاصيل سبب وفاة المشجع سعيد الصيرفي فقد توفي جراء وعكة صحية صعبة ألمت به وفراق على إثرها عصر اليوم في احدى المستشفيات الأردنية ، وكان قد أجريت له قبل أسبوع عملية جراحية في القلب .





موعد دفن سعيد الصيرفي

ومن المقرر ان يتم تشييع جثمان سعيد الصيرفي في الساعات المقبلة تحديدا بعد صلاة الظهر من يوم غد الاثنين الموافق 16-5-2022 إلى أن يواري الثرى .

وفاة سعيد الصيرفي

ونعى المواطنين الفقيد سعيد الصيرفي ، إذ كتب محمد السعدي على صفحته على تويتر : "الله يرحم المشجع الوحداتي الاردني سعيد الصيرفي الشهير بأبو سعدو ويتغمده بواسع رحمته".

زياد القطامي كتب : " إنا لله و إنا إليه راجعون ، الله يرحمك و يسكنك فسيح جناته و لا حول ولا قوة الا بالله سعيد الصيرفي أبو سعدو في ذمة الله ". اما محمد حسيبا كتب : " ابو سعدو سعيد الصيرفي في ذمة الله .. لا حول ولا قوة الا بالله مشوارك مع الوحدات والمنتخبات الوطنية سيبقى في صفحات الكرة الاردنية انا لله وانا اليه راجعون".

ونواصل معكم في تعازي الراحل سعيد الصيرفي ، فقد تقدم رابطة مشجعين النادي الفيصلي في الأغوار الشمالية " بأحر التعازي والمواساه لأهل الفقيد سعيد الصيرفي "أبو سعدو" والجماهير الوحدات على المصاب الجلل وأن يتغمد الفقيد واسع رحمته ويدخله جناة العليين ".