صور.. سبب وفاة سعيد الصيرفي وموعد الدفن والصلاة على جنازته

سبب وفاة سعيد الصيرفي وموعد الدفن والصلاة على جنازته ، ويبحث الملايين من الأشخاص في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاحد الموافق 15-5-2022 عن طبيعة مرض كبير مشجعي نادي الوحدات في الأردن الذي احزن فراقه كل من يعرفه ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم كافة التفاصيل حول هذا الامر .

إلى جانب ذلك حول سبب وفاة سعيد الصيرفي وموعد الدفن والصلاة على جنازته وضعنا لكم ابرز تعليقات الأشخاص عبر حساباتهم على تويتر التي دعوا فيها الله عزوجل ان يرحمه ويجعل مثواه الجنة مع النبيين والشهداء والصديقين ، وعن التفاصيل فهو التالي:

سبب وفاة سعيد الصيرفي

وعن تفاصيل سبب وفاة المشجع سعيد الصيرفي فقد توفي جراء وعكة صحية صعبة ألمت به وفراق على إثرها عصر اليوم في احدى المستشفيات الأردنية ، وكان قد أجريت له قبل أسبوع عملية جراحية في القلب .

موعد دفن سعيد الصيرفي

ومن المقرر ان يتم تشييع جثمان سعيد الصيرفي في الساعات المقبلة تحديدا بعد صلاة الظهر من يوم غد الاثنين الموافق 16-5-2022 إلى أن يواري الثرى .

من هو سعيد الصيرفي









وفاة سعيد الصيرفي

ونعى المواطنين الفقيد سعيد الصيرفي ، إذ كتب محمد السعدي على صفحته على تويتر : "الله يرحم المشجع الوحداتي الاردني سعيد الصيرفي الشهير بأبو سعدو ويتغمده بواسع رحمته".

زياد القطامي كتب : " إنا لله و إنا إليه راجعون ، الله يرحمك و يسكنك فسيح جناته و لا حول ولا قوة الا بالله سعيد الصيرفي أبو سعدو في ذمة الله ". اما محمد حسيبا كتب : " ابو سعدو سعيد الصيرفي في ذمة الله .. لا حول ولا قوة الا بالله مشوارك مع الوحدات والمنتخبات الوطنية سيبقى في صفحات الكرة الاردنية انا لله وانا اليه راجعون".

لا حول ولا قوة الا بالله

إنا لله وإنا اليه راجعون



إنتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس رابطة جماهير #الوحدات سعيد الصيرفي #أبو_سعدو

رحمة الله عليك يا جنرال pic.twitter.com/7HPsV4FzqX — عبود الديراباني (@apodalderabane) May 15, 2022

ونواصل معكم في تعازي الراحل سعيد الصيرفي ، فقد تقدم رابطة مشجعين النادي الفيصلي في الأغوار الشمالية " بأحر التعازي والمواساه لأهل الفقيد سعيد الصيرفي "أبو سعدو" والجماهير الوحدات على المصاب الجلل وأن يتغمد الفقيد واسع رحمته ويدخله جناة العليين ".