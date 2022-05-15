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أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 مايو 2022

استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم

استقرت أسعار الذهب في الأردن خلال تعاملات، اليوم الأحد 15 مايو/أيار 2022، دون تغير عن أسعار الإقفال الأخير.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، نحو 41.29 دينار (58.23 دولار)، وفقًا لموقع "goldpricedata".

سعر جرام الذهب عيار 21

وبقى سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم، عند نحو 36.13 دينار (50.96 دولار).

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، مسجلًا نحو 30.97 دينار (43.68 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.08 دينار (33.97 دولار).

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الأردن

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال التعاملات المسائية، نحو 1.284 ألف دينار (1811 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 300.69 دينار (424.08 دولار).

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 مايو 2022

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة أول أمس الجمعة، مسجلةً الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار بدعم من توقعات الرفع الحاد للفائدة الأمريكية هذا العام.