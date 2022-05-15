أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 15 مايو 2022، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من أسعار الذهب في الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الذهب في الجزائر بمختلف العيارات المتداولة، حيث يبحث عنه شريحة كبيرة من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 15 مايو 2022

استقرار أسعار الذهب اليوم في الجزائر

استقرت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات، اليوم الأحد 15 مايو 2022، بالتزامن مع العطلة الرسمية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 15 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر نحو 8525 دينارا جزائريا (58.23 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر مسجلا نحو 6394 دينارا (43.68 دولار)، وفقا لموقع "goldpricedata" المتخصص في أسعار الذهب.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 15 مايو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4973 دينارا (33.97 دولار).

سعر الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 7459 دينارا (50.96 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 15 مايو 2022

سعر الأوقية الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر نحو 265.141 ألف دينار (1811 دولارا).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 15 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1%، عالمياً، في ختام تعاملات الأسبوع، بفعل ضغوط ناجمة عن ارتفاع الدولار وتوقعات برفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمعدل كبير.