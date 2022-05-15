اليكم أسعار الذهب في العراق خلال التعاملات المسائية اليوم الاحد 15 مايو 2022

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم الاحد 15 مايو 2022 في العراق بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في العراق

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، بالتعاملات المسائية 85.22 ألف دينار (58.23 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق اليوم، عند نحو 74.39 ألف دينار (50.96 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، عند نحو 63.76 ألف دينار (43.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49.59 ألف دينار (33.97)، وفقا لموقع "goldpricedata".

سعر الأوقية اليوم في العراق

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال التعاملات اليوم، مستوى2.466 مليون دينار (1811 دولارا).