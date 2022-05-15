الشيخ عزام: القتل لن يضعف إرادة شعبنا

أكد الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الاحتلال من خلال قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، أراد توصيل رسالة تخويف لكل وسائل الإعلام بخصوص التغطية التي تظهر الحقيقة وتكشف جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ عزام خلال زيارته لمكتب قناة الجزيرة في غزة للتعزية بالصحفية أبو عاقلة اليوم الأحد: كان من الواضح أن قتلها كان عمداً وأن الرسالة واضحة، وهي منع نقل جرائم الاحتلال مشددًا على ضرورة تمسك شبكة الجزيرة بحقها في إدانة الاحتلال وتحميله المسؤولية عن جريمة قتل شيرين و فضحه أمام العالم.

وأضاف : القتل الذي تمارسه "إسرائيل" لن يضعف إرادة شعبنا ولن يجبره على الاستسلام ".