سبب وفاة ناصر وردياني الفنان السوري..من هو الفنان السوري ناصر الوردياني، بحسب التفاصيل المتداولة ، توفي الفنان السوري ، نجل مدينة حلب ، عن عمر ناهز 71 عاما بعد معاناته من مرض ، وسط جمهور كبير عبر عن حزنه العميق لوفاة الفنان القدير، وناصر وردياني هو شقيق الفنان رياض وردياني الذي توفي بعد صراع مع المرض في عام 2017 خلال تواجده في كندا عن 65 عامًا، والفنان الراحل متزوج ولديه 4 أبناء

من هو الفنان السوري ناصر الوردياني

ونعت وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين السوريين، عبر صفحة كل منهما الرسمية في "فيسبوك" الراحل، كما نعاه نجله محمد وردياني عبر موقع التواصل الاجتماعي هذا.

وناصر وردياني من مواليد مدينة حلب، انضم إلى نقابة الفناين السوريين في 1987، له 4 أولاد، وهو شقيق الممثل الراحل رياض وردياني، الذي توفي في كندا عام 2017.

شارك ناصر وردياني في العديد من العروض المسرحية والمسلسلات الإذاعية عام 1968، بينما بدأ في العمل على المسلسلات التلفزيونية في تسعينيات القرن الماضي، إذ كان أولها مسلسلا "نهاية رجل شجاع" و"صهيل الألم"، اللذان عرضا عام 1994.

وكان للمثل دور "المختار أبو سليم" في مسلسل "كوم الحجر" عام 2007، ودور "أبو جهل" في مسلسل "خالد بن الوليد" عام 2006، كما كانت آخر أعماله مسلسل "حرملك" بجزأيه الأول والثاني في عامي 2019 و 2020.





سبب وفاة ناصر وردياني الفنان السوري

أبرز اعمال ناصر وردياني مسلسل “نهاية رجل شجاع” في عام 1994. مسلسل “صهيل الألم” في عام 1994. مسلسل “المهر الدامي” في عام 1994. مسلسل “الجوارح” في عام 1995. مسلسل “إخوة التراب” في عام 1996. مسلسل “باب الحديد” في عام 1997. مسلسل “العبابيد” في عام 1997. مسلسل “قلوب خضراء” في عام 1998. مسلسل “خان الحرير ج٢” في عام 1998. مسلسل “الثريا” في عام 1998. مسلسل “جواد الليل” في عام 1999. مسلسل “ليل المسافرين” في عام 2000. مسلسل “فرصة العمر” في عام 2000. مسلسل “سيرة آل الجلالي” في عام 2000. مسلسل “الزير سالم” في عام 2000. مسلسل “مقامات بديع الزمان الهمذاني” في عام 2001. مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” في عام 2001. مسلسل “هولاكو” في عام 2002. مسلسل “عمر الخيام” في عام 2002. مسلسل “الجذور تبقى خضراء” في عام 2002. مسلسل “قانون ولكن” في عام 2003. مسلسل “ربيع قرطبة” في عام 2003. مسلسل “الطارق” في عام 2004. مسلسل “التغريبة الفلسطينية” في عام 2004. مسلسل “ملوك الطوائف” في عام 2005. مسلسل “رجال ونساء” في عام 2005. مسلسل “الظاهر بيبرس” في عام 2005. مسلسل “خالد بن الوليد” في عام 2006. مسلسل “كوم الحجر” في عام 2007. مسلسل “حوش العيلة” في عام 2007. مسلسل “باب المقام” في عام 2008. مسلسل “أبو جعفر المنصور” في عام 2008. مسلسل “القعقاع بن عمرو التميمي” في عام 2010. مسلسل “أبو خليل القباني” في عام 2010. مسلسل “الزعيم” في عام 2011. مسلسل “الحسن والحسين” في عام 2011. مسلسل “عمر” في عام 2012. مسلسل “زمن البرغوث” في عام 2012. مسلسل “العراب نادي الشرق” في عام 2015. مسلسل “زوال” في عام 2016. مسلسل “دومينو” في عام 2016. مسلسل “وردة شامية” في عام 2017. مسلسل “مذكرات عشيقة سابقة” في عام 2017. مسلسل “هواجس عابرة” في عام 2018. مسلسل “ناس من ورق” في عام 2019. مسلسل “عندما تشيخ الذئاب” في عام 2019. مسلسل “شوارع الشام العتيقة” في عام 2019. مسلسل “بروكار” في عام 2020. مسلسل “حرملك ج2” في عام 2020.





وفاة الفنان السوري ناصر وردياني

ناصر وردياني فنان سوري ولد في حلب متزوج و لديه 4 أولاد و هو أخو الفنان رياض وردياني قام بأدوار مهمة منها المختار أبو سليم في المسلسل السوري كوم الحجر و أبو جهل في مسلسل خالد بن الوليد أنضم ألى نقابة الفنانين عام 1987

سبب وفاة الفنان السوري ناصر وردياني